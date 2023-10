Tchad : les enseignants du Kanem célèbrent leur Journée mondiale avec détermination

À l'instar des enseignants à travers tout le pays, ceux du Kanem ont célébré avec satisfaction la Journée Mondiale des Enseignants, observée chaque 5 octobre de chaque année.



Cette journée, créée en 1994 par l'UNESCO, vise à reconnaître l'importance du travail des éducateurs du monde entier. Le thème retenu pour cette année est : « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'enseignement que nous voulons : l'impératif mondial pour en finir avec la pénurie d'enseignants. »



Lors de son intervention, le secrétaire général du Syndicat des Enseignants du Tchad, section du Kanem, Mahamat Brahim Adoum, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont participé à cette journée significative. Il a souligné l'importance de cette célébration.



Cependant, le SET/Kanem a appelé les autorités administratives, scolaires, traditionnelles, les parents d'élèves et les enseignants, à s'unir pour garantir un enseignement de qualité aux enfants.



Une motion de recommandations a été adressée aux autorités, aux partenaires et aux parents d'élèves. Le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, a exprimé sa gratitude envers le SET/Kanem, pour l'organisation de cette journée. Il a souligné que cette journée offre aux éducateurs l'occasion d'échanger des idées et des expériences, en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement.



Par ailleurs, il a appelé les enseignants à assumer pleinement leur responsabilité, en retournant à leur lieu de travail, les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école, et à les suivre de près, et les responsables scolaires à assurer un suivi régulier des enseignants dans leurs activités pédagogiques, pour relever le défi de l'éducation.