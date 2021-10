TCHAD Tchad : les enseignants du Ouaddaï célèbrent la journée du 05 octobre

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 5 Octobre 2021



Cette année, à travers les manifestations marquant la Journée mondiale des enseignants, la communauté rend hommage aux éducateurs et éducatrices disparus.

A l´instar des autres enseignants du monde, ceux de la province du Ouaddaï célèbrent la journée mondiale des enseignants édition 2021. C'était au cours d'une cérémonie organisée par le Syndicat des enseignants du Tchad, section du Ouaddaï, dans les locaux de l´Ecole normale d'instituteurs bilingue d’Abéché (ENIBA). C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, qui a officié la cérémonie. Placée sous le thème : « hommage aux éducateurs et éducatrices disparus », c'est dans une ambiance des festivités que tous les enseignants du primaire et secondaire du SET du Ouaddaï se sont retrouvé dans l´ENIBA pour commémorer cette journée.

Tout a commencé par une minute de silence observé en hommage aux enseignants décédés. Puis s'en est suivi le mot du président du comité d'organisation, Mahmoud Mahamat Ali qui a dit qu'une année dédiée aux camarades disparues renseigne sur les sacrifices consentis par ceux qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde, mais qui continuent à vivre à travers leurs œuvres. « Cependant, qu'en est-il de nous qui sommes encore en service ou admis à la retraite ? », s’dit-il interrogé.



Il a ensuite invité ses camarades militants à faire une auto-évaluation, afin de proposer des solutions pouvant panser les blessures de l´éducation et dont l´infection a effectué suffisamment les enfants. Pour sa part, le secrétaire général du Syndicat des enseignants du Tchad, section du Ouaddaï, Mahamat Youssouf Hissein a relevé que la journée du 05 octobre est un événement ambitieux pour célébrer les réalisations des enseignants. Pour lui, la perte de nombreux éducateurs à travers le monde a un impact dévastateur sur la profession enseignante et sur l’éducation en général. Mahamat Youssouf Hissein d´ajouter que cette journée mondiale des enseignants est une occasion unique de présenter la façon dont des stratégies sont mises en place dans le contexte de la crise actuelle, ainsi que notre vision pour le futur. Officiant la cérémonie le secrétaire général de la province du Ouaddaï Abakar Hissein Didigui représentant le gouverneur a tout d'abord rendu hommage à tous les enseignants de la province du Ouaddaï pour les efforts fournis durant cette période de crise sanitaire. Car la perte d´autant d’éducateurs à travers le monde à un impact dévastateur sur la profession enseignante et sur l´éducation en général.



Le secrétaire général n´a pas manqué d'exprimer la gratitude du gouvernement à l’endroit des bonnes volontés, malgré les difficultés. En retour, il s'est dit très touché et flatté en les écoutant remercier le gouvernement tchadien, pour les efforts consentis en faveur des travailleurs tchadiens en général, et ceux du secteur de l'éducation en particulier, notamment avec la signature du protocole d'accord du 09 janvier 2020 et celle du 04 octobre 2021, entre le gouvernement et la plate-forme syndicale revendicative donnant lieu aux travailleurs de recouvrer la totalité des GS et indemnités coupées en 2016. Il faut noter que les enseignants ont formulé une motion des recommandations à l´endroit du gouvernement.







