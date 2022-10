Tchad : les enseignants du Ouaddaï étalent leurs doléances

À cette occasion, les enseignants du Ouaddaï ont adressé une motion de recommandations : ils demandent au gouvernement et aux responsables locaux de nommer les responsables scolaires selon leurs compétences, renforcer et recycler les enseignants, appliquer le décret n° 477 dans son intégralité, verser les primes de craies coupées et impliquer le Syndicat des enseignants du Tchad (SET) dans le processus de redressement de l'école tchadienne.



Le secrétaire général provincial du SET, section du Ouaddaï, Mahamat Youssouf Hissein, a appelé les enseignants à investir résolument en tant qu'acteurs incontournables de la société, en vue d'apporter leur contribution pour sauver ce secteur de tout danger qui le guette.



Pour lui, si la transformation de l'éducation commence avec les enseignants, ils devront écarter tous les maux qui minent leur métier. De son avis, les causes principales se résument autour du manque de suivi, des sanctions et d'un favoritisme foulant au pied la déontologie qui doit guider le système éducatif tchadien.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim ibni Oumar Mahamat Saleh, a indiqué qu'il se fera le devoir d'être attentif aux préoccupations des enseignants et si nécessaire de porter les doléances à qui de droit.