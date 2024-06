Tchad : les épreuves du baccalauréat 2024 lancées à Bébédjia

Dans son discours introductif, le président du centre, Keda Gagna, a rappelé aux candidats l'importance de cet examen, dont l'obtention fera d'eux les cadres de demain.



En lançant officiellement les épreuves, le préfet du département de la Nya, le Général Youssouf Oumar Barth, a exhorté les candidats à ne pas paniquer devant les sujets, en soulignant que les sujets d'examen sont similaires aux évaluations en classe. Il a reconnu la qualité de l'enseignement dans les lycées de Bébédjia et la discipline des candidats. Pour finir, il a souhaité plein succès aux candidats.



La première épreuve, le français ou la philosophie, concerne 110 candidats de la série D et 16 de la série C.



Les premiers candidats à finir le premier sujet ont déclaré en sortant des salles qu'ils étaient confiants et que la première épreuve était bien abordable.



665 candidats de la série A4 composeront le mardi 25 juin 2024. Notez que le centre de Bébédjia regroupe 8 lycées, dont 2 privés.