Tchad : les épreuves du baccalauréat lancées au Batha

Le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a officiellement lancé ce 24 juin 2024 à Ati les épreuves écrites du Baccalauréat pour la session de juin 2024 dans la province du Batha.



Au total, 794 candidats, toutes séries confondues, répartis dans trois centres (Ati, Oum-Hadjer et Yao), se lancent dans la course pour les épreuves écrites du Baccalauréat.



Le délégué de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Batha, Yacoub Brahim, a demandé aux candidats de se débarrasser de toute suspicion et d’éviter la communication. “Ce sont des sujets que vous avez déjà traités en classe, il suffit de rester calme et tout se passera bien”, a-t-il assuré.



En donnant le coup d’envoi, le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a saisi l’occasion pour demander aux candidats d’éviter la tricherie en privilégiant leurs “capacités intrinsèques dans le traitement des épreuves”.



Il a attiré l’attention des surveillants en leur demandant de se conformer aux conditions prévues par la réglementation dans le déroulement des examens.