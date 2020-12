Tchad : les étudiants demandent la réhabilitation de leurs 12 camarades exclus

La section de N'Djamena de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) et le Bureau national des étudiants tchadiens ont tenu dimanche une conférence de presse à Ardep Djoumal. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour : l'exclusion définitive de 12 étudiants par le conseil de discipline de l'Université de N'Djamena ; le sort des étudiants non inscrits et réinscrits, et la crise qui secoue le processus électoral au sein de la section de N'Djamena.



Barka Pierre et Mathias Dourang Debin, respectivement secrétaire général de l'UNET section de N'Djamena et chargé des relations publiques du Bureau national des étudiants, affirment que douze de leurs camarades sont exclus de l'effectif des étudiants de l'Université de N'Djamena pour des raisons de brimades.



S'adressant aux autorités de l'Université de N'Djamena, les représentants des étudiants rétorquent que les autorités du Rectorat sont conscients qu'il existe des étudiants qui ne dépendent pas d'eux-mêmes et qui n'avaient pas la possibilité de se réinscrire.



S'agissant des élections, les candidats préparent les affrontements en lieu et place des campagnes, indiquent les deux représentants. Ils demandent au comité d'organisation la suspension de ses activités jusqu'à l'instauration d'une quiétude.



Barka Pierre et Mathias Dourang Debin interpellent le président l'université de N'Djamena pour la réhabilitation de leurs camarades suspendus. Ils lui demandent d'accorder une dernière dérogation aux étudiants retardataires, seule alternative pour éviter les perturbations des activités académiques.



Pour sa part, le président de l'UNET, Asserbe Dikreo Amos, demande au président de l'Université de trouver une solution sur la question des inscriptions. "Le gouvernement doit mettre en place une stratégie pour maintenir les étudiants qui partent étudier ailleurs. Ça fait pas notre fierté. Ceux qui veulent étudier ici, on les empêche d'étudier, c'est décevant", fustige-t-il.



Concernant le processus électoral de l'UNET section de N'Djamena, Asserbe Dikreo Amos prend acte de la décision.



Parlant de l'exclusion des étudiants pour cause de bizutage, le président du Bureau national souligne qu'il arrive parfois que des étudiants soient désobéissants mais les autorités ne doivent pas agir de cette manière pour exclure définitivement ces derniers. Selon lui, il existe plusieurs actes à prendre pour sanctionner les délinquants, plutôt que de radier. "Est-ce qu'on ne fabrique pas des brigands ou des bandits dans la ville à travers cette décision ?", s'interroge t-il.