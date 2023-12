Tchad: les évêques exhortent à marcher ensemble dans la Justice

Dans leur message de Noël de l’année dernière, les évêques avaient invité les Tchadiens à «marcher ensemble dans la vérité». A l’issu de leur plénière, clôturée le 15 décembre, les évêques exhortent la population tchadienne à la culture de la justice, sans laquelle le vivre ensemble ne serait possible, a indiqué le journal.



«Le vivre-ensemble dans notre pays est souvent mis à mal par le manque de justice», ont dénoncé les évêques. Pour la CET, marcher ensemble comme un seul peuple dans la justice «exige une culture de l’égalité pour tous et du respect des droits humains».



C’est ce qui donne sens à la justice entendue comme «le respect de la dignité humaine, la reconnaissance à l’autre de ses droits et libertés qui garantissent la vraie cohésion sociale, et la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû».



Poursuivant, les évêques ont relevé quelques difficultés majeures causées par le manque de justice face auxquelles est confrontée la population tchadienne. Sur le plan social, ont-ils fait savoir, «une grande majorité de la population vit dans la pauvreté», ce qui a des conséquences directes au niveau de «l’éducation, de la santé et de la sécurité».



Par ailleurs, les évêques tchadiens ont emboité aussi les pas au Pape François pour plaider pour la prise en charge de notre maison commune, notre terre qui «crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle».



Parmi les maux qui menacent la stabilité du Tchad, les évêques ont évoqué la répression des opposants politiques qui sont souvent «traités de rebelles, poussés à l’exil et menacés de mort; l’organisation partisane de l’administration exclut les compétences». Aussi, les pasteurs ont-ils regretté que la diversité culturelle et religieuse qui «devrait être une richesse, est parfois manipulée pour diviser, faisant ainsi une entorse à l’unité nationale». En outre, ils ont fustigé le dysfonctionnement de la justice à cause de la «grève des magistrats qui pénalise les personnes dont les dossiers sont en instance d’évacuation».