TCHAD

Tchad : les femmes à pied d'oeuvre à Walia pour sauver leur quartier des inondations

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - 22 Octobre 2022

VIDÉO. Au quartier Walia comme dans d'autres quartiers, toute la population est mobilisée pour renforcer les remparts face à la crue du fleuve. "Nous sommes obligées de sortir, femmes et hommes pour travailler. On ne dort pas, jour et nuit", témoigne une mère de famille, pioche à la main.