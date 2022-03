Tchad : les femmes du Mandoul se mobilisent pour la SENAFET

Le gouverneur de la province du Mandoul, Hissein Dakou, a lancé le 1er mars la Semaine nationale de la femme (SENAFET) au centre social de Koumra. Cette année, le thème est : "femmes tchadienne au cœur de la transition : enjeux et perspectives".



La coordinatrice provinciale de l'organisation de la SENAFET, délégué du centre social de Koumra, Mangue Manrom, a demandé aux femmes de sortir massivement pour débattre du thème et formuler des recommandations au gouvernement.



Elle a rappelé que la SENAFET est l'occasion d'une réflexion et d'une évaluation sur les violences faites aux femmes.



La SENAFET sera notamment marquée par une foire d'exposition des produits locaux.