Tchad : les festivaliers de l'Ennedi Ouest au Festival Dary honorés

Présent à la cérémonie, le secrétaire d’État Dr. Djiddi Ali Sougoudi a rappelé que la culture est tout ce qui représente un peuple. "La culture c’est tout ce qu’on a, les danses, les causeries, les chants, l’histoire, les arts, etc. Si nous ne les valorisons pas, c'est que nous sommes un peuple perdu, sans référence", a-t-il déclaré.



Pour Dr. Djiddi Ali Sougoudi, la richesse culturelle est tout ce qui peut animer la vie d’une population. Il a rassuré les festivaliers que leurs doléances seront transmises à qui de droit et que les dispositions seront prises pour que les potentielles richesses touristiques, culturelles et naturelles de la province soit valorisées.



Au total, 12 attestations ont été décernées aux fils et filles de la localité. Une gigantesque danse traditionnelle Kirdi gourane a marqué la fin de la cérémonie.