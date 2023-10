Tchad : les fonctionnaires de Police appelés à constituer leurs dossiers de cartes professionnelles

Dans un communiqué rendu public ce 25 octobre 2023, le directeur général de la Police nationale, Ali Adoum Tolly demande à tous les fonctionnaires de Police, de constituer leurs dossiers, en vue de la délivrance de leurs cartes professionnelles, et de les faire transmettre par voie hiérarchique à la direction des ressources humaines et du matériel (DRHM).



Chaque dossier est constitué des pièces suivantes : une copie du décret ou de l'arrêté d'intégration dans le Corps de la Police nationale ; une copie du décret de confirmation, titularisation, du dernier arrêté d'avancement ou tout autre dernier acte administratif ; une copie du certificat de prise de service et de présence effective au lieu de service ; une copie de l'acte de naissance ou du jugement supplétif ; une copie de la carte d'identité nationale, passeport ou permis de conduire portant un numéro national d'identification (NNI) ; deux cartes photos 4x4 en couleur sur fond blanc avec tenue, un galon et sans béret.



Enfin, tous les directeurs techniques, commandants des unités spécialisées et chefs des services de Police sont tenus d'en faire large diffusion.