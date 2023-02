Tchad : les gouverneurs appelés à lutter contre les atteintes à l'unité nationale

Dans son discours d'ouverture, le président de transition a souligné l'importance du rôle de l'administration territoriale dans la construction d'un nouveau Tchad. Il a appelé les gouverneurs à faire face aux défis actuels et à satisfaire les attentes des Tchadiens. Selon lui, les carences dans le fonctionnement de l'administration territoriale ont été dénoncées lors des assises du dialogue national.



Le président de transition a exhorté les gouverneurs à lutter contre les atteintes à l'unité nationale et à renforcer la défense et la sécurité des frontières. Il a également insisté sur la nécessité de mener une introspection pour évaluer leur performance dans le quotidien de leurs administrés.



Enfin, le président de transition a rappelé la résilience du peuple tchadien et a déclaré que les attentes de ce dernier ne doivent pas être déçues. Il a demandé aux gouverneurs de mettre en œuvre les réformes prescrites par le dialogue national et d'agir avec droiture. La 5ème édition de la conférence rassemble les 23 gouverneurs de province. La dernière édition s'est tenue en octobre 2019 à Abéché.