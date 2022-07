Tchad : les groupements agricoles de la Nya découvrent les cultures exotiques rentables

Les membres des différents groupements, surtout les producteurs agricoles bénéficiaires les plus résilients aux effets du changement climatique, se sont familiarisés pendant deux jours avec les différents techniques de labour des cultures maraîchères, l'importance du choix du terrain, le plan du jardin, le dressage des planches et l'amélioration du sol pour une production de qualité et en quantité afin de s'approprier aux effets du changement climatique.



Pour une compréhension facile, le facilitateur Sophie Nguirabe Ndakass, chef de sous-secteur Anader de Bébédjia, a démontré aux participants les différentes formes d'infiltration, d'évaporation et de ruissellement de l'eau dans les planches pendant l'arrosage.



Pour éviter la perte d'eau dans les planches confectionnées, Sophie Nguirabe Ndakass a renseigné qu'un bon jardinier doit amender le sol par les matières organiques, faire le binage et le fractionnement de l'arrosage.



Pour finir, le facilitateur a entretenu les participants sur le système de paillage et les techniques de labour de l'aubergine, la betterave, la tomate, le taro et l'oignon.



Le président du comité local de l'ADICAM, Rimasbe philistin, a remercié les participants pour leur assiduité avant de les inviter à capitaliser les acquis pour le bien-être de tous. Les participants se disent satisfaits de l'atelier et demandent à l'ADICAM de le pérenniser. Pour eux, c'est un ouf de soulagement permettant de s'ouvrir à des opportunités économiques pour le développement local.