Tchad : les humanitaires évaluent leurs activités dans l'Ennedi Est

Une rencontre d'évaluation des activités des humanitaires a eu lieu lundi à Amdjarass, chef-lieu de la province de l'Ennedi Est.



Plus de 33,843 réfugiés vivent à Kariarie depuis juin 2004. Cette localité est situé à 5 0km de la ville d'Amdjarass.



La réunion a permis d'évaluer les activités humanitaires afin de jeter un regard sur le bilan, les défis humanitaires et d'apporter des corrections.



Le délégué du Commission Nationale d'accueil de Réinsertion des Réfugies (CNARR), Brahim Ousmane, a relevé que "les activités réalisées par la Commission dans cette localité sont la distribution des vivres et non vivres, la mobilisation des ressources pour faire face au Covid-19 dans la localité, l'établissement des actes de naissance pour les enfants, l'intensification des activités sanitaires et la sensibilisation sur la cohabitation pacifique."



Pour le secrétaire général de la province de l'Ennedi Est, Adamou Oumarou, "les humanitaires doivent s'investir davantage au profit de la population de cette localité en vue d'un développement durable."