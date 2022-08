Tchad : les inondations au Mayo-Kebbi Ouest et Sila affectent près de 7000 personnes (OIM)

Des inondations sont survenues fin juillet 2022, dans 15 localités des provinces de Mayo-Kebbi Ouest et Sila, affectant 1359 ménages (6 942 personnes), rapporte l'Organisation internationale des migrations (OIM).



Suite à de fortes pluies survenues les 26 et 30 juillet 2022, treize localités, situées dans les sous-préfectures de Leré et Guegou (département de Lac Léré, province du Mayo-Kebbi Ouest), ont été inondées. Au total, 384 ménages (2 112 individus) ont été affectés par ces inondations.



Parmi ces ménages, 112 ont vu leurs habitations complètement détruites et se sont réfugiés auprès des autres membres de la communauté qui n’ont pas été affectés par les inondations, selon également l'OIM. Les habitations du reste des ménages affectés (272 ménages), ont été partiellement endommagées.



Avec la montée des eaux du fleuve Bahr Azoum, dans la nuit du 30 juillet 2022 causée par de fortes pluies, un total de 975 ménages (4 830 individus), ont été affectés par des inondations dans deux localités situées dans la sous-préfecture de Koukou Andarana (département de Koukou Andarana, province du Sila), selon les données de l'OIM.



Parmi ces ménages, 390 ménages (1 905 individus), résidant dans la localité de Koukou Centre, ont vu leurs habitations complètement détruites et se sont réfugiés sur une colline située dans la localité, estimant que vue sa hauteur, elle ne serait pas affectée par de probables inondations dans les semaines à venir.



Par ailleurs, les habitations de 585 autres ménages (2 925 individus), résidant dans la localité de Habilé, ont été partiellement endommagées.