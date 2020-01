Tchad : les jeunes appelés à un usage responsable des réseaux sociaux

Le président de l'Action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (AJPDET), Mahamat Elmahdi Abdramane, a mis en garde dimanche la nouvelle génération contre la mauvaise utilisation des réseaux sociaux.



Selon lui, "la nouvelle génération qui utilise abusivement les réseaux sociaux n'a pas connu les affres de la guerre. Nous les jeunes d'aujourd'hui n'avons pas vécu les douloureux événements de 1979. Avec tout ce que cela comporte comme conséquences, nous demandons à ces jeunes de poser simplement la question à leurs parents et ils leurs diront combien comment le Tchad notre beau pays fut morcelé."



Il a déclaré que "certaines personnes malintentionnées, caractérisées par leur pure utopie, cherchent à tout prix à saper les efforts du Gouvernement en matière de recherche et de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Les opposants tapis dans l'ombre, seront démasqués et répondront de leurs actes devant l'histoire."



Mahamat Elmahdi Abdramane a également évoqué la question de l'intégration en 2020. "Nous croyons fermement en la promesse du chef de l'Etat de recruter 20.000 jeunes lauréats des différentes institutions de formation professionnelle à la fonction publique pour l'année 2020. Cela vient s'ajouter au nombre de 1800 jeunes qui viennent d'être recrutés pour le compte de l'année 2019, à titre exceptionnel", a-t-il dit.



Par ailleurs, le président de l'AJPDET a condamné "avec la dernière énergie le comportement rétrograde, antinationaliste, antidémacratique et moyenâgeux d'un groupuscule parmi certains tchadiens de la diaspora". Il a demandé "à tout le peuple tchadien en général et aux jeunes en particulier de redoubler de vigilance afin de mettre hors d'état de nuire ces aventuriers à la solde de l'étranger qui cherchent à tout prix à ternir l'image du Tchad à travers les réseaux sociaux."