Tchad : les jeunes de l'AJADD en campagne pour la cohabitation à Linia

Les autorités administratives, traditionnelles et religieuses de la sous-préfecture de Linia se sont mobilisés pour écouter le message véhiculé par l'association.



"Notre présence en ces lieux s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur la paix, l'unité et la cohabitation pacifique, conformément aux objectifs dévolus à notre association", explique Saleh Mahamat Adoum, secrétaire général de l'association.



​Pour Saleh Mahamat Adoum, le pays a tant souffert de la guerre, des conflits intercommunautaires et des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ces conflits se sont soldés par des pertes humaines considérables et freinent jusqu'à présent dangereusement le développement du Tchad.



Les responsables de la localité à divers niveaux sont exhortés à intensifier la campagne de sensibilisation autour d'eux pour éviter les conflits intercommunautaires dans la circonscription.



Une visite aux nomades a mis fin à la campagne de sensibilisation pour la paix à Linia.