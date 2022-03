Tchad : les jeunes du Mandoul veulent accélérer le développement socioéconomique et culturel

Le coordonnateur Alexandre Rabaye a expliqué que l'association a pour objectif de contribuer au développement socioéconomique et culturel des jeunes dans le Mandoul, contribuer à la mise en œuvre des politiques, notamment dans le domaine de l'emploi des jeunes et l'environnement à travers la sensibilisation et la mobilisation.



L'association entend également sensibiliser les jeunes à la participation active à la politique d'adaptation aux changements climatiques mais aussi former les jeunes en entrepreneuriat, tout en renforçant leur alphabétisation.



"Le gouvernement a toujours ses portes ouvertes pour aider les jeunes qui ont l'amour de travailler pour son développement local",