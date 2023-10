Tchad : les jeunes du Mayo Kebbi Est s’engagent dans l’élaboration des politiques publiques

Une délégation du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a fait escale à Bongor ce lundi 30 octobre 2023.



Sous la direction d'Abakar Alamine Dangaya, le président du Conseil National de la Jeunesse du Tchad, cette délégation a lancé les activités de l'initiative « Regards Citoyens », en faveur des jeunes de la province.



Dans son discours de bienvenue, le vice-coordinateur provincial du CNJT du Mayo Kebbi Est, Abakar Gadou Goudja, a souligné que la jeunesse de sa province se préoccupe du développement et aspire au bien-être de son pays.



Pour la représentante du PNUD, Yousra Ndiaye, c'est une grande fierté pour son institution d'accompagner cette initiative, car elle a pour noble mission d'impliquer la jeunesse dans les processus décisionnels.



Dans son discours d'ouverture de la formation, le président du Conseil National de la Jeunesse du Tchad, Abakar Alamine Dangaya, a rappelé que l'initiative « Regards Citoyens » vise à mobiliser les jeunes et à les engager activement dans le processus de développement du pays.



L'objectif est de créer une génération de jeunes engagés, conscients de leur rôle essentiel dans l'élaboration des politiques publiques, et dans la prise de décisions qui façonneront l'avenir du Tchad.



Un grand concert autour du concept « challenge » sera organisé ce mardi au Lycée Jacques Moudeina de Bongor, animé par Kadeux, une figure majeure de la scène musicale tchadienne.