Tchad : les jeunes “utilisent mal les réseaux sociaux”

Le Président de l'association "Action des Jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad" (AJPDET), Mahamat El Mahadi Abderamane, a fait un point de presse ce samedi 19 octobre 2019 à la Maison des médias. Il s’est exprimé sur le prolongement de l'état d'urgence dans les trois provinces du pays, la 4ème conférence des Gouverneurs du Tchad tenue à Abéché, la mutualisation des efforts entre le CNDP et la CENI, et la question de l’utilisation abusive des réseaux sociaux par la jeunesse tchadienne.



Mahamat El-Mahdi Abderamane a indiqué que « la situation sécuritaire du pays a contraint les plus hautes autorités à prendre des mesures drastiques. Il s'agit de l'instauration de l'état d'urgence pour une période de 21 jours et sa prorogation par le président Idriss Déby pour une durée de quatre mois. Nous saluons cette mesure car elle commence à porter des fruits pour la quiétude. La paix règne dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Tibesti ».



S’agissant de la 4ème conférence des Gouverneurs du Tchad tenue à Abéché début octobre, le Président de l'AJPDET a précisé que « la 4ème conférence des Gouverneurs du Tchad tenue à Abéché souscrit entièrement aux instructions du Président de la République quant à la l'épineuse question de la Dia qui ne peut prendre le dessus sur la loi nationale. »



L'AJPDET lance un vibrant appel -à la population tchadienne en général et la jeunesse en particulier- à la tolérance et à l'acceptation du vivre ensemble. L’association « met en garde certains Hommes politiques qui tapissent dans l'ombre, tentent de semer la haine et la zizanie parmi nos populations dans le Tchad profond ».



Mahamat El Mahadi Abderamane s’est félicité de la mutualisation des efforts entre le CNDP et la CENI en vue de parvenir à des élections libres, crédibles et transparentes.



« Nous demandons à tous les partenaires techniques et financiers d'appuyer la CENI dans l'organisation des consultations électorales qui pointent à l’horizon », indique-t-il.



Evoquant la question de l’utilisation abusive des réseaux sociaux par la jeunesse, Mahamat El Mahadi Abderamane affirme que « le phénomène qui gangrène la jeunesse tchadienne est l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Certes, les réseaux sociaux sont un moyen très rapide de communication, mais les jeunes tchadiens l’utilisent mal. Il appelle la jeunesse à se ressaisir et à chercher à utiliser les réseaux sociaux pour des bonnes causes.