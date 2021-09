Tchad : les lauréats du baccalauréat du centre d'Am-Timan célèbrent leur réussite

Les laureats du baccalauréat de l'enseignement du second degré session d'août 2021 du centre d'Am-Timan, toutes séries confondues, se sont organisés pour célébrer leur réussite à l'examen constituant le sésame qui permet d'accéder aux études supérieures. La cérémonie officielle a eu lieu dimanche 19 septembre au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC).



Parents, amis, et formateurs de ces bacheliers, étaient massivement présents aux côtés des récipiendaires pour partager cet événement festif marquant le succès au baccalauréat 2021 qui a vu 469 admis sur 667 candidats inscrits, soit 70% de réussite pour le centre d'Am-Timan qui réunit deux départements à savoir le Bahr-Azoum et Aboudeïa.



Au cours de la cérémonie, des attestations ont été remises aux lauréats. Le représentant des lauréats a, au nom de ses collègues, présenté ses remerciements aux autorités administratives, scolaires et les formateurs pour avoir su orienter la politique éducative qui a abouti à ce résultat. Le proviseur du Lycée agro-pastoral d'Am-Timan, Mahamat Saleh Abdramane a pris la parole pour lancer un appel aux plus hautes autorités du pays pour la création d'un institut de formation professionnelle afin de permettre aux jeunes bacheliers de la province de poursuivre leurs études sur place.



Représentant le gouverneur, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara a félicité les lauréats. Il dit merci aux parents qui ont envoyé ces enfants à l'école. Par la même occasion, il a demandé à ceux qui ne l'ont pas fait, de conduire immédiatement les enfants pour la scolarisation. Pour finir, il a exhorté les bacheliers à doubler de courage pour faire face aux études supérieures qui les attendent sûrement.



Parmi les 204 candidats qui ont composé la deuxième session, 202 ont été admis. Ils s'ajoutent aux 267 admis de la première session pour faire le total de 469 pour le centre d'Am-Timan.