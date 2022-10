Tchad : les leaders religieux appellent à lutter contre les messages de haine

Ils s’insurgent contre les messages de haine qui circulent sur les réseaux sociaux dans le sens de créer un conflit opposant les chrétiens aux musulmans et les musulmans aux chrétiens.



"Ces informations malsaines créent un climat de psychose dans l'esprit des paisibles citoyens", dénoncent les leaders religieux. Ils informent qu’ils "ne se reconnaissent pas dans ces messages dont le seul but est de déplacer un problème purement politique sur le terrain religieux".



Les confessions religieuses exhortent à tout les fidèles chrétiens et musulmans à tous les niveaux à avoir un esprit de discernement, de vigilance et à ne pas se laisser induire en erreur par certains individus. Elles encouragent tout ceux qui œuvrent pour la paix, à la stabilité et la vie pacifique entre les tchadiens, dans la justice et l'égalité, de continuer dans leurs missions.



La plateforme interpelle les pasteurs, les imams, les prêtres et tous les religieux à prier en faveur du Tchad et à vulgariser les messages de paix.