Tchad : les lieux de culte concernés se préparent pour la réouverture à Abéché

ABÉCHÉ - Le délégué sanitaire du Ouaddai, par ailleurs coordinateur de riposte sanitaire provincial, Dr. Abdel Mahamoud Chène, accompagné de la maire 1ère adjointe Mme. Khadija Assamah Issa, s'est rendu successivement jeudi à la mosquée cheikh Abdoulaye Kambe et à l'église catholique de la paroisse Sainte Thérèse de l'enfant Jésus d'Abéché pour l'opération de désinfection des lieux de cultes qui ouvriront vendredi et dimanche.



Le secrétaire général du Conseil provincial des affaires islamiques et imam de la mosquée, Younous Mahamoud, a remercié le délégué sanitaire pour avoir pensé aux fidèles musulmans qui vont reprendre la prière du vendredi pour accomplir leur devoir religieux dans les bonnes conditions sanitaires.



Le curé de la paroisse Sainte Thérèse de l'enfant Jésus d'Abéché, Père Bernard Elio, a exprimé sa sincère reconnaissance aux responsables sanitaires pour ce geste qui permettra aux fidèles chrétiens d'implorer Dieu dans les meilleurs conditions. Bernard Elio a ajouté que l'église ne doit pas rester bras croisés face à cette pandémie, c'est pourquoi ils vont sensibiliser les fidèles sur le respect strict des mesures barrières.



Le délégué sanitaire du Ouaddai, Dr Abdel Mahamoud Chène, a demandé aux différents responsables religieux de sensibiliser leurs fidèles sur le danger de cette pandémie. Il a exhorté au respect de la distanciation sociale entre les fidèles, à laver les mains avant d'entrer dans les lieux de cultes, et à éviter de se serrer les mains.



Selon le délégué, seules le respect des mesures barrières peuvent nous protéger contre la maladie.



À ce jour, la province du Ouaddaï a enregistré huit cas de Covid-19.