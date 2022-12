Tchad : les manuels d'éducation à la vie et à la santé de reproduction vulgarisés à Am-Timan

Les animateurs de jeunes sont en atelier de formation sur les manuels d'Education à la vie et à la santé de reproduction (EVSR). La cérémonie de lancement a été présidée ce 20 décembre 2022 par Nandibaye Tolndang, directeur de cabinet du gouverneur, représentant le premier responsable de la province.



La question de la santé de reproduction en générale, et particulièrement celle des adolescents et jeunes, constitue une grande préoccupation pour les plus hautes autorités du pays. Cette formation des formateurs, tenue au Centre de lecture et d'animation culturelle, s'inscrit dans cette dynamique. Elle vise essentiellement à outiller 25 acteurs de premier plan, que sont les animateurs de jeunes.



Selon le directeur adjoint du financement et du développement des compétitivités et partenariats, Madji Ndouba, représentant le Ministre de la Jeunesse et du leadership entrepreneurial, la jeunesse constitue la première ressource sur laquelle se fonde l'avenir du pays. Cependant, pour jouer pleinement cette partition, elle doit être mise à l'abri des grands maux qui minent sa santé.



Lançant les travaux, le directeur de cabinet, Nandibaye Tolndang, représentant le Gouverneur du Salamat, déclare qu'il n'est pas superflu de rappeler qu'au Tchad, la question de l'accès des populations aux droits en matière de santé sexuelle et reproductive est l'une des priorités du gouvernement.



Des équipements sonores et manuels d'Education à la vie et à la santé reproductive (EVSR), ont été officiellement remis par le directeur adjoint, Madji Ndouba, à la délégation provinciale de la jeunesse et du leadership entrepreneurial du Salamat.