Tchad : les médecins et pharmaciens fustigent des nominations fantaisistes

L’Ordre National des Médecins du Tchad et celui des Pharmaciens du Tchad ont dénoncé ce vendredi, lors d’un point de presse, la nomination de certains cadres au ministère de la santé.



Ce point de presse vise à informer l’opinion des incongruités que portent les derniers décrets (n•1414 et n•1415 du 6 juillet 2018) relatifs aux nominations de certaines personnalités aux postes de responsabilité au ministère de la Santé publique.



Ces deux corporations syndicales de la Santé déplorent entre autres l’usurpation des titres de docteur en faveur de certaines personnes occupant certains postes et la promotion de personnes étrangères au ministère de la Santé qui ne répondent pas au profil du poste, ce qui est contraire à la politique tant prônée et axée sur la promotion de cadre interne.



Le président de l’Ordre National des Médecins du Tchad, Dr. Djoudoungseougou Djoufoune a déclaré que la promotion des agents du ministère de la Santé qui ne répondent pas au profil associé à leur poste (directeur de la reproduction et de la vaccination, directeur de l’organisation du ministère de la santé), ainsi que la nomination de Dr. Nambatigué Sainta -personne décédée en 2017- au poste de sous-directrice de la pharmacopée, illustrent la légèreté avec laquelle les nominations ont été obtenues.



L’Ordre National des Médecins du Tchad et celui des Pharmaciens du Tchad fustigent ces décrets qui violent et remettent en cause les principes fondamentaux de l’administration, au-delà de la frustration engendrée par ces nominations, d’après eux.



Selon ces derniers, cette mauvaise gouvernance des ressources humaines pourrait constituer, si des mesures correctives n’ont pas été prises, une source de démotivation du personnel et partant du corps médical.



Par ailleurs, l’Ordre National des Médecins du Tchad et celui des Pharmaciens du Tchad exhortent le président Idriss Deby aux fins d’annuler ces deux décrets qui sapent les efforts toujours consentis pour le bien-être sanitaire du peuple.