Tchad : les médias sensibilisés dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent

Le Programme Partenariats pour la Paix (USAID/P4P), en collaboration avec le Réseau des journalistes pour l’humanitaire et le développement durable du Tchad (RJHDT), a organisé du 4 au 5 février 2019 un atelier de réflexion stratégique sur le thème « l’apport des médias dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent », à l’hôtel La Résidence de N’Ndjamena.



Cet atelier vise à renforcer les capacités des journalistes tchadiens et d’autres acteurs des médias afin de mieux comprendre les enjeux de l’extrémisme violent et à cerner les causes profondes. Une quarantaine de participants, représentants des journalistes de médias publics et privés ont échangé sur les questions de l’extrémisme violent et les moyens de prévention et de lutte contre cette menace.



Ces échanges fructueux permettront aux journalistes de jouer plus efficacement leur rôle de leader d’opinion dans la lutte contre cette menace qui qui sévit dans les pays du Sahel.



L'atelier de réflexion permettra aux participants de veiller sur l’évolution de l’extrémisme violent au Tchad afin d'assurer une meilleure déontologie de la scène médiatique. En effet, l’insécurité que posent les actes terroristes et la montée de l’extrémisme violent au cours de ces dernières années affectent toutes les couches sociales et il a été question d’adopter une « approche holistique » afin de lutter efficacement contre ce fléau.



Pour ce faire, les participants ont discuté tout d’abord de la nature de la menace et de la nécessité de compléter les interventions habituelles et nécessaires du secteur de la sécurité par des interventions ciblées et destinées à appréhender les causes profondes de la radicalisation et de l’extrémisme violent. Dans ce contexte, les rôles des médias ont été abordés.



Selon le vice-président du RJHDT, cet atelier répond à un besoin réel pour lequel son organisation a toujours plaidé. Suite à cet atelier, une plateforme des journalistes engagés dans la lutte contre l’extrémisme violent sera créée afin de mener des activités de sensibilisation.



Le Projet Partenariats pour la paix (P4P) est un élément du soutien de l’USAID au Partenariat transsaharien de lutte contre le terrorisme (TS-CTP) et contribuera à la réalisation de l’objectif du Gouvernement américain « de réduire la vulnérabilité à l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest ».



Mis en œuvre par Creative Associates International, P4P est un effort de renforcement des capacités et de réseautage qui appuie les institutions régionales, les gouvernements nationaux et les organisations de la société civile de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, afin de lutter plus efficacement contre l’extrémisme violent dans la région du Sahel. P4P couvre les pays et institutions du Burkina Faso, Tchad, Niger, Mauritanie et G5 Sahel.