Tchad : les membres de la sous-CENI du Mayo Dallah prêtent serment

Le membres de la sous-Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Mayo Dallah ont prêté serment jeudi matin. Ils sont issus des communes de Lamé, de Torrok et de Pala.



La séance s'est déroulée au parquet du Tribunal de grande instance (TGI) de Pala sous l'autorité du président dudit Tribunal, Bopabe Célestin Théodore.



Après la lecture du procès-verbal de désignation des membres de la sous-CENI du Mayo Dallah par la greffier en cheffe Orofe Denemadji Carole, le procureur de la République près le TGI de Pala, Mahamat Tahir Moussa, a souligné que la prestation de serment permet aux récipiendaires de travailler en toute honnêteté et dans l'impartialité lors des élections.



Le président du TGI de Pala, Bopabe Célestin Théodore, a exhorté chaque membre de la sous-CENI des communes de Lamé, de Torrok et de Pala à jurer les uns après les autres. Il les a ensuite renvoyés à l'exercice de leurs fonctions.



La cérémonie s'est déroulée en présence du délégué de la CENI du Mayo Kebbi Ouest, Jules Mbaigoto.