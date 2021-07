Tchad : les opérateurs économiques préoccupés par le « blocage des marchandises » à la douane

Le Conseil national des importateurs, transitaires et exportateurs (CONITE) et différents syndicats (SYTRAD, UNATRANST, SYCODAT ET EAGAT), ont tenu un point de presse ce 8 juillet 2021 pour dénoncer le « blocage des marchandises » par la douane de Ngueli. Les opérateurs économiques importateurs des marchandises affirment être confrontés à des difficultés majeures, depuis le mois de mai 2021 jusqu'à nos jours, suite au blocage des conteneurs dans les ports secs de Ngueli et sur le territoire national, explique Mahamat Abakar Moussa, rapporteur général du CONITE.



Les opérateurs économiques ont soumis leurs doléances au président du Conseil militaire de transition. Le directeur du cabinet civil de la présidence de la République a répondu à la correspondance le 10 juin 2021, et a saisi le secrétaire général de la présidence. Les opérateurs économiques affirment que la correspondante est restée sans suite.



Le 5 juillet 2021, les opérateurs économiques ont effectué une descente à Ngueli. Selon eux, la porte de la cour des douanes de Ngueli est fermée et l'accès est devenu impossible pour les transitaires, manœuvres et commerçants. « La pratique douanière est devenue tout simplement inaccessible à nos transitaires, censés déclarer nos marchandises », déplore Mahamat Abakar Moussa. «



Cette situation de blocage met en mal le commerce formel, les activités de transport et de transit jusqu'au Cameroun », souligne Mahamat Abakar Moussa qui évoque une « volonté de freiner le secteur commercial dont dépendent des milliers de nos compatriotes et qui contribue énormément à la lutte contre la vie chère ». Les opérateurs économiques demandent l'implication du président du CMT pour « trouver une solution le plus vite possible ».