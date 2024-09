Tchad : les parents doivent assumer leurs responsabilités dans l’éducation des enfants

Il faut dire que l'éducation des enfants doit concerner au premier chef, les parents. Cependant, il est souvent constaté que ces derniers se concentrent principalement sur la recherche de moyens de subsistance, confiant ainsi l'éducation de leurs enfants à l'école, pensant que les enseignants peuvent mieux faire.



Malheureusement, les enseignants eux-mêmes ne semblent plus à la hauteur de cette noble mission, ce qui contribue à la dégradation du système éducatif. Quoi qu'on en dise, il est urgent de remédier à cette situation, car l'école n'éduque plus comme avant. Il est indéniable que l'école joue un rôle clé dans l'éducation des enfants, par l'intermédiaire des enseignants.



Cependant, de nos jours, bon nombre d'enseignants se contentent d'être de simples animateurs en classe, se contentant de remplir les cahiers de présence. Selon une étude pédagogique, beaucoup d'entre eux ne sont pas des enseignants par vocation, et n'ont plus le cœur à former les esprits, à transmettre les connaissances et les valeurs sociétales, en grande partie à cause de leurs mauvaises conditions de travail.



En effet, les enseignants sont confrontés à des salaires très bas, insuffisants pour subvenir à leurs besoins. Par conséquent, ils se tournent vers d'autres sources de revenus, délaissant l'éducation des enfants. Il est triste de constater qu'au Tchad, certains enseignants sont également commerçants ou conducteurs de clandos, sacrifiant ainsi l'avenir des élèves. En plus de la pauvreté, la politique est un autre facteur qui contribue à la dégradation du système éducatif.



C'est pourquoi il est essentiel que les parents s'impliquent davantage dans l'éducation de leurs enfants en leur transmettant certaines valeurs fondamentales. Dans de nombreux foyers, il est rare que les parents prennent le temps d'échanger avec leurs enfants, en dehors des repas. Il est donc impératif de réfléchir sérieusement à cette question cruciale.



L'éducation est une chaîne où la défaillance d'un maillon affecte l'ensemble du système. Les trois acteurs principaux, à savoir les parents, les enseignants et l'État, doivent travailler ensemble pour offrir une bonne éducation. Sinon, la génération actuelle et future sera gravement compromise. Un enfant bien éduqué est le fondement d'une société prospère. Il est donc essentiel que les parents prennent au sérieux la question de l'éducation de leurs enfants.