Tchad : "les perspectives restent globalement favorables mais soumises à des risques importants" (FMI)

Le nouvel accord FEC d'une durée de 36 mois, d'un montant de 392,56 millions de DTS (environ 570,75 millions de dollars américains ou 280 % de la quote-part), permettra de répondre aux importants besoins du Tchad en matière de balance des paiements et de budget, notamment en catalysant le soutien financier des donateurs officiels.



La situation économique et financière du Tchad a été plus faible que prévu en 2021. La production pétrolière a été nettement inférieure aux prévisions, tandis que l'insuffisance des précipitations a entraîné une faible production agricole et des pressions sur les prix des céréales. Ces pressions devraient être amplifiées par la guerre en Ukraine et accroître sensiblement l'insécurité alimentaire.



Les perspectives pour 2022 restent globalement favorables, avec une croissance prévue de 2,3 %, mais elles sont soumises à de fortes incertitudes. La hausse des prix du pétrole, si elle se maintient, créerait des opportunités pour reconstituer les amortisseurs et améliorer la composition du financement du déficit non pétrolier, tandis que l'insécurité alimentaire croissante nécessite une coordination renforcée avec la communauté des donateurs sur les programmes de soutien.



Outre l'engagement continu des autorités en faveur de politiques et de réformes saines, la finalisation rapide d'un traitement de la dette dans le cadre commun du G20 et un soutien important des donateurs sont essentiels pour rétablir la viabilité de la dette.



"Les perspectives pour 2022 restent globalement favorables mais soumises à des risques importants", selon Édouard Martin. Après s'être contractée ces deux dernières années, l'activité économique devrait croître de 2,3 % en 2022, grâce à une reprise des productions pétrolières et non pétrolières. Sous l'effet des prix des denrées alimentaires, l'inflation devrait atteindre environ 4 % en moyenne.



Les risques qui pèsent sur les perspectives sont les suivants : une éventuelle résurgence de la pandémie et de nouveaux retards dans la vaccination ; les préoccupations sécuritaires ; le risque de refinancement de la dette intérieure ; et d'éventuels retards dans la mise en œuvre des réformes.