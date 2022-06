Tchad : les politico-militaires menacent de suspendre leur participation aux pourparlers

Les politico-militaires évoquent des dénigrements mensongers à l'égard des responsables de l'opposition. Ils dénoncent des perturbations et manipulations qui impactent négativement le déroulement des négociations.



"Les calomnies, les achats de consciences et tentatives de corruption ont fini par instaurer un climat délétère impropre à la poursuite des négociations dans la sérénité et à troubler la quiétude des médiateurs", selon le communiqué signé par les trois groupes de politico-militaires présents à Doha.