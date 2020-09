Tchad : les précisions du ministre de la Justice suite à l'arrestation du colonel et de 5 complices

Le ministre de la Justice chargé des droits humains, Djimet Arabi, a confirmé jeudi à Alwihda Info l'arrestation du colonel Abdoulaye Ahmat Haroun, condamné à cinq ans de prison par la justice dans l'affaire de Champ de fils.



L'officier de l'armée s'est évadé du Palais de justice de N'Djamena au cours de la matinée avant d'être arrêté quelques heures plus tard.



"Il a été pris, non seulement lui mais avec cinq de ses complices qui ont facilité son évasion", indique le ministre.



L'interpellation a eu lieu autour de 14h30 à N'Djamena, précise-t-il.



"Les services de sécurité ont été instruits et automatiquement ils ont été retrouvés. (...) Ils ne sont pas partis loin de N'Djamena", ajoute le ministre.