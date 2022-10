INTERVIEW

Tchad : "les prisons de Moussoro et Koro Toro, c'est pour des criminels avérés", Mahamat Nour Ibedou

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Octobre 2022

VIDÉO. Mahamat Nour Ibedou, président de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH), s'inquiète du déportement au Nord du Tchad de manifestants arrêtés le 20 octobre et appelle à leur libération si les informations sont avérées : "on n'a pas besoin de les emmener dans des endroits éloignés. Les prisons de Moussoro et Koro Toro, c'est pour des criminels avérés. Or, ce sont des manifestants".