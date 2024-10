Tchad : les proches du porte-parole de GCAP dénoncent un plan d’arrestation de Max Kemkoye par l’ANSE

Le porte-parole du le Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP), Max Kemkoye est régulièrement pris en filature par des hommes encagoulés, roulant sur des motos ou à bord de véhicules vitres teintées, ont indiqué vendredi ses proches à Alwihda Infos.



Cette même source rapporte que le porte-parole du GCAP a été informé que l'ANS a planifié son interpellation.



L’intéressé a également confirmé à Alwihda Infos : « J’ai été mis au courant ce matin à 2 heures par des personnes bien placées que l'ANS planifie mon arrestation et m'invite à prendre des dispositions immédiates. Et je leur ai remercié de l'alerte, mais moi en ma qualité d'homme public, que je sorte ou je reste à la maison, ce ne va pas éviter mon arrestation, puisque tous les jours, je suis sous filature et ils connaissent tant mon bureau que ma résidence, aussi ma voiture et son immatriculation », a déclaré à Alwihda Infos, Max Kemkoye, porte-parole du GCAP.