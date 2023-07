Tchad : les producteurs agricoles du Salamat appuyés en intrants et équipements de production

Cet appui du gouvernement tchadien aux producteurs de la province du Salamat est un geste louable et un signe de soutien envers le secteur agricole. Plusieurs groupements et exploitants agricoles bénéficient de cette initiative.



Le chef d'antenne de l'Agence nationale pour l'appui au développement rural (ANADER) du centre-est, Acheik Mahamat Gamar, a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays qui continuent d'apporter leur appui aux producteurs de l'antenne du centre-est, en particulier ceux de la province du Salamat.



Le gouverneur du Salamat, le contrôleur général de police Abdoulaye Ibrahim Siam, a exprimé son espoir quant à l'essor de la production dans la province grâce à cet appui remarquable du gouvernement. Il est convaincu que cet important soutien améliorera considérablement la productivité des agriculteurs locaux.



Les bénéficiaires de ces intrants agricoles ont chaleureusement remercié les plus hautes autorités pour leur appui concret et se sont engagés à augmenter la production agricole dans la province.