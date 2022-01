Tchad : les professionnels de la presse d'Afrique centrale appellent à une synergie d'action

Le président de l'Union des journalistes tchadiens (UJT), Abbas Mahmoud Tahir, est est élu président de l'USYPAC tandis que Denise Saye devient 1ère vice-présidente.



Très satisfait de son élection, le nouveau président de L'USYPAC, Abbas Mahamoud, affirme que la mise en place du nouveau bureau de L'USYPAC obéit au principe démocratique qui gouverne cette dernière tout en déclarant que c'est la lutte syndicale en faveur des professionnels des médias de l'Afrique centrale qui gagne.



"Le défi qui nous attend est grand et nous incite tous à une synergie d'actions et un engagement collectif. Mettons nous résolument au travail pour rallumer la flamme de L'USYPAC", relève Abbas Mahamoud.



À l'issue de la conférence, les participants ont recommandé aux journalistes et syndicats : le renforcement des organisations syndicales des médias en Afrique centrale ; la formation et la sensibilisation des journalistes aux droits du travail et à l'activité syndicale ; et la promotion des échanges réguliers entre les organisations syndicales et les professionnels des médias en Afrique centrale à travers l'USYPAC pour l'application des droits syndicaux et la représentation syndicale dans les entreprises.



Aux autorités publiques, les participants recommandent d'assurer la régularité de l'action publique à la presse par un respect des décisions des représentants des professionnels des médias.



Aux partenaires de développement du secteur des médias : la formation des responsables des organisations professionnelles des médias par le renforcement des capacités en techniques de négociation avec les pouvoirs publics ; l'appui au programme d'actions de L'USYPAC ; la prise en compte des préoccupations sociales des professionnels des médias par la détaxe des intrants et l'appui aux médias à travers des financement publics.