Tchad : les provinces s'équipent pour suivre le dialogue national inclusif

Au Ouaddaï, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, avec l'appui du partenaire technique et financier UNFPA, a remis une dotation en équipements et matériels à la maison de la culture Alhadj Ahmat Pekos d'Abéché, le 27 juillet.



La dotation vise à permettre la retransmission en temps réel des travaux du dialogue national inclusif.



C'est le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar, qui a réceptionné ces matériels, composés de panneaux solaires, d'un projecteur avec ses accessoires, d'un ordinateur, des matériels de sonorisation et bien d'autres.