Tchad : "les réseaux sociaux présentent autant d'avantages que d'inconvénients"

A l’occasion du novembre numérique, l’association Zilloul Arche a organisé samedi une formation destinée aux jeunes, axée sur les enjeux de l'utilisation des réseaux sociaux en milieu jeune, ainsi que les dangers et les opportunités, notamment pour les femmes.



D’après la coordinatrice de l’association, Amouna Ali Sougui, "les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Instagram, qui sont les plus utilisés par les jeunes au Tchad, présentent autant d'avantages que d'inconvénients".



Selon elle, "pendant que certains jeunes trouvent leur dose quotidienne de bonheur sur Internet, d’autres doivent toujours se préparer au pire dès qu’ils se connectent aux réseaux sociaux : ils sont victimes de cyber-intimidation ou de harcèlement. Des élevés sont souvent victimes d’abus répétés sur Internet de la part de leurs camarades, des menaces de violence, des calomnies ou la publication de photos personnelles."



Les victimes de harcèlement sont souvent confrontées à des messages menaçants. En téléchargeant des photos consultables publiquement et en partageant les évènements à venir, de nombreux utilisateurs facilitent grandement la tache aux internautes potentiels qui veulent les piéger.



Face à tous ces risques auxquels sont exposés les jeunes aujourd’hui, l’association Zilloul Arche a initié cet atelier-formation sur ce thème sensible afin de former et d’informer ce public-cible sur les enjeux liés à l’utilisation des réseaux sociaux, les dangers et les opportunités de ces derniers.



"Au sortir de cette formation, nous espérons voire des jeunes plus conscient et mieux instruits sur les dangers et les opportunités que présentent les réseaux sociaux", a affirmé la coordinatrice de l’association, Amouna Ali Sougui.



Elle a exhorté les jeunes à bien utiliser les connaissances acquises au cours de la formation, prodiguées par des experts en matière des nouvelles technologies de l’information et de la communication.



La cérémonie a pris fin avec la remise d'attestations aux participants.