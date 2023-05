Tchad : les responsables des services de sécurité ayant plus de 2 ans à un poste seront mutés (PM)

Le gouvernement tchadien mutera tous les responsables des services de sécurité qui sont restés plus de deux ans à leurs postes dans les zones touchées par l'insécurité, instruit le Premier ministre, Saleh Kebzabo.



C'est une décision prise à l'issue de la visite effectuée par le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mahamat Charfadine Margui, dans le Mayo-Kebbi Ouest, le 14 avril 2023, une zone touchée par des enlèvements pour rançon ces dernières années.



Le chef du gouvernement d'Union Nationale, Saleh Kebzabo, a donné des instructions fermes pour la mutation de ces responsables après les constats faits par le ministre de la Sécurité publique, lors de sa descente dans la région.



Ainsi, l'arrêté du 28 avril 2023 a été signé pour remplacer les responsables des forces de défense et de sécurité dans le Mayo-Kebbi Ouest (sous-officiers de la gendarmerie nationale dans la légion de gendarmerie n°17 de Pala).



La Primature a également annoncé que cette action sera entreprise dans d'autres localités touchées par l'insécurité dans le pays. Le gouvernement tchadien a pris cette décision pour renforcer la sécurité dans les régions touchées par l'insécurité et garantir la sécurité des populations.



La mesure vise à permettre un renouvellement des responsables de sécurité, pour un meilleur encadrement des troupes et une meilleure lutte contre l'insécurité dans les zones sensibles du pays.