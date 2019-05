Tchad : les sanctions levées contre l'équipe de football Sao

Les sanctions de la Confédération africaine de football (CAF) contre l'équipe de football Sao du Tchad ont été levées après trois ans de suspension. L'équipe peut désormais entrer en compétition, notamment pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021.



L'équipe tchadienne avait été suspendu après avoir déclaré forfait le 27 avril 2016, la veille d'un match prévu en Tanzanie et comptant pour la 4ème journée des qualifications pour la CAN 2017.



"On était sanctionné pour la CAN 2019 donc naturellement, les SAO prendront part à la CAN 2021 que le Cameroun organisera. Ce qui est sûr c'est que la CAF, dernièrement, a retenu les pays qui vont participer à cette phase éliminatoire de la CAN. Le Tchad a été retenu", a déclaré Mahamat Oumar, directeur technique national.



Le Tchad connait déjà son prochain adversaire. Il jouera contre la RCA fin juillet pour la phase aller, et début août pour le match retour.