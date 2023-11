Tchad : les syndicats de l’éducation suspendent la grève pour poursuivre le dialogue

Les militantes et les militants de la Plate-Forme des Syndicats du Secteur de l'Education du Tchad (PSSET) et du Collectif des Syndicats du Secteur de l'Education du Tchad (C0SET), se sont réunis ce 16 novembre2023, en Assemblée générale extraordinaire, à l'école du centre, au siège du Syndicat National des Instituteurs du Tchad (SNIT).



A cette occasion, ils ont examiné l'évaluation de la deuxième phase de la grève lancée le 09 novembre 2023, en vue de demander le versement immédiat des salaires suspendus des agents du ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique du mois d'octobre 2023.



Après débats, il ressort que la plupart des agents victimes de coupe de salaires du mois d'octobre sont satisfaits.



« L'Assemblée générale décide unanimement de suspendre la grève pour permettre la poursuite du dialogue entre les différentes parties et d'accorder du temps aux commissions installées respectivement au MENPC et à la Commission tripartite de continuer leurs travaux », peut-on apprendre du communiqué de presse rendu public au terme des travaux.



Par ailleurs, la PSSET et le COSET demandent à toutes les enseignantes et tous les enseignants à reprendre les activités sur toute l'étendue du territoire dès ce vendredi 17 novembre 2023 dès la première heure.



Ils demandent également « au gouvernement de prendre des mesures idoines pour juguler d'ici le 30 novembre 2023, le remboursement de la valeur des 16 mesures et des abattements des salaires, le paiement des arriérés des frais de transport des enseignants omis, le paiement des arriérés des frais de déplacement des membres de la commission administrative paritaire (2016 ; 2017 ; 2019) et de l'année en cours, la levée effective du gèle et le rappel des effets financiers des actes de carrière ».