Tchad : les syndicats des magistrats annoncent une assemblée extraordinaire

Cette Assemblée Générale aura lieu le mardi 1er août 2023 à 10 heures et se tiendra au palais de Justice de Ndjaména. L'ordre du jour sera axé sur deux points principaux : les menaces émanant du gouvernement à l'encontre des Magistrats, ainsi que l'arrêté N°7991/PT/PM/2023 portant mise en place d'une mission chargée de contrôle et de vérification des dossiers administratifs des Magistrats du 28 juillet 2023.



Le communiqué de presse est respectivement signé par Moussa Wade DJIBRINE, président du Syndicat des Magistrats du Tchad, et par son homologue TAOKA Bruno, président du Syndicat Autonome des Magistrats du Tchad.