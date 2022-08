Tchad : les systèmes d’alerte précoce des aléas climatiques au centre d'échanges à Doba

C’est une initiative du ministère du Développement, en partenariat avec le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) entrant dans le cadre du projet : « Gestion communautaire des risques climatiques au Tchad ».



L’objectif majeur de cet atelier regroupant les techniciens agricoles, les journalistes et les maires des communes du Logone Oriental, est d’outiller toutes les parties impliquées dans ledit projet avec des informations essentielles pour faire fonctionner les Systèmes d’Alerte Précoce multirisque et multi-échelle dans les différentes zones du projet.



Le Coordonnateur du projet Allonanga Abraham, situant le but de cet atelier, a mis l’accent particulier sur l’avantage du système d’alerte précoce qui est de prévenir et de sauver des vies en cas de catastrophes naturelles et plus précisément l’inondation.



Avant que les travaux ne commencent, une projection de documentaires portés sur la gestion d’une catastrophique d’inondation au Mozambique et au Sud des États-Unis d’Amérique a eu lieu.



L'atelier de formation prendra fin le 3 août prochain.