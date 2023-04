Tchad : les techniques d'élevage de porcs et volailles enseignées à Kelo

La formation en techniques d'élevage de porcs et de volailles a été lancée le 3 avril 2023 et s'est clôturée le vendredi 7 avril dans la salle polyvalente du lycée littéraire de Kelo. Cette formation s'est déroulée en deux phases sur une durée de 5 jours, dont les 4 premiers jours étaient réservés à la théorie et le dernier jour à la pratique.



Les formateurs Tagoudoum Mbairam Émission et le chef du poste vétérinaire Azhari Abdelaziz se sont investis pleinement pour fournir aux 21 participants les outils nécessaires pour les deux volets de l'élevage.



Les participants ont exprimé leur satisfaction et ont recommandé une seconde phase de formation en septembre 2023.



La formation a été un succès et que les bénéficiaires ont reçu des attestations de fin de formation délivrées par le poste vétérinaire de Kelo.