Tchad : les travaux d’urbanisation de la ville de Pala entamés

Cette activité se diffère des autres types des opérations notamment : le lotissement ; la division parcellaire; la réhabilitation urbaine ; la restauration urbaine et la rénovation urbaine par ses avantages généraux et impersonnels, souligne le chef de secteur.



Selon lui, la restructuration a plusieurs avantages car elle permet de disposer les habitations suivant une structure appropriée ; éviter l’insécurité : les vols, les bradages en général ; permettre l’installation des poteaux électriques pour l’avenir si la ville doit être électrifiée ; permettre les accès faciles : les interventions rapides en cas de maladie ou autre phénomène comme l’incendie dans le quartier ; une meilleure gestion des espaces urbaines ; faciliter d’une manière ou d’une autre un développement harmonieux de la politique urbaine.



Depuis fin 2017, plusieurs citoyens ont perdu leurs maisons suite à l’annonce du bitumage de la route Kélo-Pala. Deux ans après, rien n’est fait et aucune bonne nouvelle ne filtre sur le passage du goudron à Pala.