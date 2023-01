Tchad : les victimes de l'accident de la route près d'Oum Hadjer reçoivent une assistance

Comprenant des kits alimentaires et non alimentaires, la délégation a fait une descente sur les lieux de l'accident pour soulager et aider les victimes. Selon Mahamat Tahir, intérim du Délégué, "nous avons appris cet événement tragique qui a fait plusieurs victimes et des blessés, nous ne pouvons pas croiser les bras et laisser la tâche juste à une seule personne. C'est pourquoi nous sommes venus les aider, pas avec beaucoup, mais cela pourra leur suffir pour quelques jours."



Les victimes ont été transportées au Centre hospitalier universitaire d'Abéché, où le personnel médical s'efforce de les soigner. Selon Ousmane Ismail Arim, directeur général de l'hôpital, "depuis hier, nous gérons plusieurs cas d'accidents et c'est donc venu à point nommé pour soulager la souffrance de ces victimes de l'accident. Car parmi eux, il y a certains que nous n'arrivons pas à identifier leurs familles et nous n'avons pas la capacité de leur fournir la nourriture et les soins. C'est pourquoi l'initiative de la Délégation est venue à un bon moment pour nous aider sur cette tâche."