Tchad : les voeux du chef de l'Etat pour le Ramadan

Le chef de l'Etat Idriss Déby a souhaité vendredi "un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane."



"Qu'Allah le Très Haut accompagne chacune et chacun des fidèles durant ce mois sacré de prière, de piété et de communion spirituelle", a dit le président.



"Que Dieu nous accorde son Pardon, sa Grâce et sa Félicité. Ramadan Kerim", a ajouté le chef de l'Etat.



Le vendredi 24 avril 2020 marque le premier jour de jeune du mois de Ramadan.