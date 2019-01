Tchad : libération de 58 détenus amnistiés par le président

Le ministre de la Justice et des droits Humains, Djimet Arabi a présidé ce 31 décembre 2018 une cérémonie officielle de libération de 58 détenus de la Maison d'arrêt d'Amsinene. Les détenus ont bénéficié de l'amnistie du président de la République, Idriss Déby, en vertu de l'ordonnance n° 19 de juin 2018 portant amnistie des atteintes à l'intégrité de l'Etat.



"La preuve de sa compassion et de son humanisme, le chef de l'Etat a pris un acte de bonne foi pour donner une seconde chance à ses compatriotes", a déclaré le directeur de l'administration pénitentiaire, Abdoulaye Cherif Djorock.



Le ministre Djimet Arabi a échangé une poignée de main avec plusieurs des ex-détenus et leur a remis leur acte de libération.



"La présente cérémonie démontre à suffisance que l'amnistie offerte par le président de la République n'est pas sélective et qu'elle concerne tous les tchadiens", selon le garde des sceaux.



"Nous n'allons jamais revenir dans ce lieu", a assuré un ex-détenu qui est immédiatement libérable et désormais libre de ses mouvements.



Dans un communiqué, les Actions Citoyennes pour l'Application Intégrale de l'Amnistie au Tchad (ACAIAT) ont remercié le président de la République pour "ce courage politique devant une évidence." Selon l'ACAIAT, "le cas du Général Baba Ladé aussi serait en bonne voie aussi".