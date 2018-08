Tchad : liste des nominations du 8 août 2018

Un décret du 8 août 2018 du chef de l'Etat porte nomination à des postes de responsabilité au cabinet du ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité :



Directrice générale du ministère : Mme. Habiba Djalla

Directeur général adjoint : Mahamat Ibrahim Souleymane



Direction générale technique de la femme et de l'équité du genre

Directeur général : Ismael Adoum Hamid



Direction de l'autonomisation de la femme :

Directrice : Souad Awad Abdellatif



Direction de la femme, de l'équité et du genre :

Directrice : Mbaydigatoloum Elise



Direction de l'encadrement et de l'appui technique aux organisations féminines :

Directrice : Khadjidja Abderahmane Koko



Direction technique de l'action sociale et de la solidarité nationale :

Directeur général : Tchindougsou Terra



Direction de la famille, de l'action sociale et de la solidarité nationale :

Directeur : Djonfiné Pabané Jules



Direction de l'enfance :

Directrice : Mme. Zara Rhatou Jean



Direction des personnes handicapées :

Directeur : François Kaïguimi



Direction de la législation :

Directrice : Mme Ziléka Moukhtar Diffane



Direction générale technique de la planification, de l'administration et de la communication :

Directrice générale : Mme. Manara Adam Idriss



Direction de la planification de la coopération et du suivi budgétaire :

Directeur : Oumar Ben Malloum Boulala Limane



Direction des ressources humaines :

Directeur : Mahmoud Mahamat Ibrahim



Direction de la communication et de l'information sociale :

Directrice : Mme. Appolline Ganni



Direction de la documentation et de la statistique :

Directeur : Adam Béchir



Inspection générale

Inspecteur général : Idriss Djibrine Idriss

Inspecteurs de service : Max Gambou ; Fouda Arada Izzedine



D'autres nominations ont été effectuées dans les délégations régionales.