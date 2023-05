Tchad : manifestation au lycée scientifique de Kelo, des élèves réclament leur enrôlement biométrique

Les élèves affirment que l'équipe biométrique leur a demandé de fournir leur relevé d'échec, qu'ils n'ont pas réussi à trouver. Ce samedi matin, ils ont demandé au proviseur de rembourser leurs frais de dépôt et de leur rendre leurs dossiers, mais leur demande a été rejetée, provoquant une agitation parmi les élèves.



Selon certains enseignants, le proviseur a admis des élèves qui ont falsifié leurs bulletins d'autres établissements pour reprendre leur première année, et leur a promis qu'ils seraient enregistrés. L'équipe biométrique a découvert cette situation et a refusé de les inscrire. La police est intervenue pour arrêter le proviseur et a demandé à trois élèves de les représenter au commissariat afin de régler cette affaire. Toutefois, les élèves ont continué à protester et ont lancé des pierres sur les enseignants. La police est revenue avec des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.



Le bilan provisoire de l'incident fait état d'un policier blessé et de plus de cinq filles qui ont perdu connaissance et ont été admises aux urgences de l'hôpital de Kelo.